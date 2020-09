Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, in gol questa sera nel 4-3 contro la Fiorentina, parla a Dazn dopo la gara con la Viola: "Vincere è sempre importante, a prescindere dalla partita che si sta disputando. Cerchiamo di farlo senza soffrire, oggi non ci siamo riusciti ma abbiamo comunque conquistato i tre punti. Siamo stati sfortunati in qualche occasione ma abbiamo dimostrato di aver voglia di vincere, avendo a disposizione tra l'altro cambi in grado di fare la differenza. Il mio obiettivo è mettere in difficoltà Conte nelle sue scelte, quando entro cerco di dare il 110%. Io attaccante? Lukaku e Lautaro fanno il loro mestiere, faccio il difensore ma quando serve non mi tiro indietro in avanti. Scudetto? Se vogliamo migliorarci dobbiamo far meglio dell’annata passata, dove comunque abbiamo raggiunto degli ottimi risultati fra campionato e coppe. Pazza Inter? Più che pazza è stata un’Inter che ha voluto a tutti i costi la vittoria".