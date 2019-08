Intercettato da Sky Sport insieme al suo agente, il terzino dell'Inter, Danilo D'Ambrosio non ha voluto commentare le voci sul rinnovo di contratto imminente con il club nerazzurro.



ATTESTATO DI STIMA - "Non posso dire niente, la giornata è stata faticosa per gli allenamenti. Mi trovo benissimo con Conte: è un grande allenatore. Sono contento per la stima che sto ricevendo ma non sono stati firmati contratti".