Lorenzo Insigne e Domenico Criscito ripartiranno da Toronto e dalla MLS, un campionato che attira sempre più talenti dai massimi campionati europei. Andrea D'Amico, procuratore che ha curato le due operazioni e conosce bene le dinamiche del mercato nordamericano, è intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.com: "Una volta ci stupivamo del valore dei giocatori africani, perché abbiamo visto i campionati più importanti al mondo attingere da lì. Ora succederà la stessa cosa con gli Stati Uniti, io penso che il futuro del calcio sia anche in America. Non dico solo, ma anche. Perché hanno organizzazione, tifosi, un modello di business intelligente che prima o poi sarà copiato anche da noi. Perché il nostro sistema non è più auto-sostenibile. Loro hanno creato questo sistema di franchigie, con la garanzia di fare una determinata categoria che permette di fare investimenti da parte dei proprietari della franchigia, senza avere l'area sportiva che poi si fonde con l'area economica di un'eventuale retrocessione. Quindi a vincere è lo spettacolo. Prima o poi arriverà anche da noi. Io personalmente sono stufo ogni anno di vedere fallire da noi, ma anche da altre parti in Europa, società sportive perché magari sono retrocesse e non riescono a risalire dopo due o tre anni".