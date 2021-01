Il Parma fa visita al Napoli. In vista della partita di domani, Robertoha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni principali: "Nella lista dei convocati, per il resto sono tutti a disposizione (tranne i lundodegenti, ndr). A che punto siamo? Per far sì che siamo al 100% manca ancora un qualcosina, un risultato pieno".- "Un giocatore con quelle caratteristiche non ne avevamo. Valutazioni non posso farne, si è allenato solo stamani e quanto possa essere pronto ce lo dirà il tempo. Si è fatto un investimento importante ma viene da un campionato rumeno, con tutto il rispetto. Dobbiamo valutare le difficoltà del campionato italiano, dargli tempo per crescere. Starà a lui dimostrare se è pronto. Non è corretto dargli responsabilità, ragioniamo sui giocatori bravi o non bravi. Non si discute la politica, quando si prendono giovani gli va dato tempo ed è normale".- "Non bisogna ragionare sul passato ma sulla nostra posizione di classifica che in questo momento ci vede retrocessi. Dobbiamo fare le cose senza assilli, ci sono difficoltà e se non affrontiamo le partite con "serenità", non possiamo permetterci di compromettere le partite andando in campo con il pensiero di non sbagliare. Non dobbiamo ripetere gli errori, se analizziamo la partita con la Samp, nel primo tempo abbiamo avuto tre palle gol e non abbiamo segnato e abbiamo preso due gol per cose concesse da noi".- "Io devo mettere in campo i giocatori nella condizione migliore in cui possano rendere meglio. Ad oggi ragiono su chi ho a disposizione. Ragiono su Inglese,, non perché fa troppa fase difensiva".- ​"Se Gattuso sia sulla graticola o meno non lo commento e non lo so. So che è in una ottima posizione in classifica, a livello europeo sta facendo bene. Ha perso una Supercoppa per episodi. Tatticamente ha ripassato un sistema che gli ha sempre dato garanzie, sia in fase difensiva che in quella offensiva e noi non possiamo permetterci di pensare di avere una squadra in difficoltà davanti. Noi oggi dobbiamo partire con la consapevolezza che sarà una partita dura, altrimenti si rischiano brutte figure. Hanno dimostrato giovedì nelle difficoltà di aver dato 4 gol allo Spezia. Non abbiamo dubbi sul valore della squadra".