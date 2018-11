Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa analizza la stagione del Parma facendo, anche, un'analogia con la Juventus: "Allegri sta dimostrando di essere uno dei migliori in Europa. Quando la Juve passa in vantaggio tutti aiutano in fase difensiva, anche i tre attaccanti. Si è visto anche ieri sera. Nel calcio non si inventa nulla, ci sono due fasi. Quella offensiva e quella difensiva. Ognuno deve cercare di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori. Se si analizzano le partite contro Sassuolo e Torino si vede che nel primo tempo abbiamo giocato partite di qualità. Chiaro che se passi in vantaggio poi puoi usare le caratteristiche di Biabiany, Siligardi e Gervinho, gente di gamba. Ho sentito dire che questa squadra è catenacciara. Va bene così, se questi sono i risultati mi tengo le etichette."