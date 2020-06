In conferenza stampa, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha spiegato i motivi della sua rabbia al termine della sfida contro l'Inter.



"E’ chiaro che un risultato positivo, a livello psicologico, ti dà qualcosina in più - ammette Roberto D'Aversa ripensando alla beffa del Tardini -. Noi però dobbiamo essere bravi, indipendentemente dal risultato, a resettare: come abbiamo fatto dopo la gara con il Genoa dobbiamo farlo anche dopo la gara contro l’Inter. Ragionando sul fatto che domenica sera, per 85 minuti, abbiamo fatto una grandissima partita e non possiamo farci influenzare in maniera negativa dagli ultimi minuti in cui abbiamo buttato il risultato positivo che sarebbe stato meritato per quello che hanno fatto i ragazzi. La rabbia e la delusione sono proprio per ciò che si è fatto in campo. Dopo aver creato tanto, ci deve far riflettere il fatto di aver portato a casa zero punti. E questo lo abbiamo analizzato”.