L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta contro il Genoa.



LAVORO - "I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, ma stanno andando oltre le proprie possibilità. Ci manca Inglese, non ho sostituti nel ruolo di centravanti, ma non ci siamo abbattuti e abbiamo lavorato tanto. Perciò vorrei venisse sottolineato il lavoro che stiamo facendo".



EUROPA LEAGUE - "Europa? Gli obiettivi li pone la società. Ci sono altre società più strutturate per certi obiettivi. Noi abbiamo l'ambizione, ma prima di tutto bisogna raggiungere aritmeticamente il nostro obiettivo che è la salvezza. Il cambio di obiettivo porta magari ad essere scontento per quanto fatto perché cambiano le aspettative.