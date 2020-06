Chiamato a commentare le scelte di Dejan Kulusevski, l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato così a Radio 24: "Io penso che a gennaio, 99 giocatori su 100, al posto suo, avrebbero chiesto di andare subito alla Juve. E invece lui è voluto restare. Kulu ha delle qualità importanti come giocatore, ma anche come ragazzo. Per il 30 giugno invece oltre a noi ci sono tanti altri club con giocatori in prestito, bisognerà prendere una decisione a tutela di tutti".