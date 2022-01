La sconfitta della Sampdoria contro il Torino rischia di costare molto cara a Roberto D'Aversa. L'allenatore è tornato infatti sotto esame dopo il ko di sabato pomeriggio, il terzo consecutivo, e mai come ora i blucerchiati stanno riflettendo seriamente sulla possibilità di esonerarlo. La sua posizione era già stata a rischio nel mese di dicembre, prima che i problemi legati all'arresto del presidente Ferrero e i risultati ottenuti nelle giornate seguenti restituissero un po' di tranquillità all'ex tecnico del Parma.



CONTATTI CON GIAMPAOLO - Ora, però, la Samp è sempre più decisa per il cambio in panchina. Con un nome, su tutti, a cui i dirigenti blucerchiati vogliono affidare la rinascita: Marco Giampaolo. Ci sono stati dei contatti con l'ex allenatore proprio della Samp, che nelle scorse settimane era stato vicino anche allo Spezia. Una proposta che non convinceva Giampaolo, che ora invece sembra più tentato dalla possibilità di tornare sulla sua vecchia panchina.