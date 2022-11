Un passato da militare e da arbitro nelle serie minori, prima di diventare nel 2013 procuratore in Lombardia, dove si occupava di procedimenti disciplinari e designazioni a livello locale. Ma quello che emerge dalle carte dell, è che D'OnofrioEd è qui che inizia a non quadrare qualcosa in merito al suo ruolo nell'Associazione Arbitri, gestita prima da Marcello Nicchi e ora diretta da Alfredo Trentalange. Nella nota con la quale il capo degli arbitri ha espresso ieri il suo sconcerto in merito alla notizia dell'arresto di D'Onofrio, si evidenzia come "Ci teniamo a ricordare che per assumere la qualifica di arbitro, l’interessato deve dichiarare l’assenza di procedimenti penali nonché di condanne superiori a un anno per reati dolosi in giudicato". Ebbene,, proprio mentre sta ancora scontando la sua prima condanna.- A proposito dell'indagine che ha portato al suo arresto nei giorni scorsi, emergono altri dettagli inquietanti sulla figura di D'Onofrio.Un'indagine aveva accertato che "Rambo" - come si faceva soprannominare -E' quanto ricostruisce il gip Massimo Baraldo, che porta alla luce altre circostanze che tratteggiano il profilo criminale di D'Onofrio, trovato in possesso (nel bagagliaio del suo Suv) di chili di hashish e marijuana.sospettato del furto di 100.000 euro e di aver raccolto migliaia di euro e di averli consegnati a un riciclatore cinese di Chinatown a Milano che poi li girava ai narcos in Spagna.- Circostanze gravissime di cui l'AIA non sapeva nulla., dopo che le indagini del Procuratore Federale Chiné aveva portato alla lucee la "messa in opera di attività inquirenti in assenza dell'instaurazione di un formale procedimento e di qualsivoglia garanzia procedurale e difensiva",L'udienza davanti alla commissione federale di garanzia è in programma il 25 novembre.