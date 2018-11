. Molti di questi sono, e non si parla di giocatori di seconda fascia, anzi: tra le possibili occasioni di mercato si possono trovare dei veri e propri. Alcuni di loro stanno trattando il rinnovo con i rispettivi club, altri invece possono rappresentare dei grandi colpi già per la sessione di mercato di gennaio, poiché possono essere acquistati a prezzo di saldo. Abbiamo quindi individuato– Partiamo da una. Il classe ’89 degli Spurs non è intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club inglese e piace a mezza Europa. Alderweireld è il prototipo del difensore moderno, abile tecnicamente e bravo ad impostare prima che nel gioco fisico e aereo.– Compagno di Alderweireld al Tottenham e nei Diavoli Rossi,. Classe ’87, Vertonghen può giocare anche come terzino sinistro.. Il difensore uruguaiano classe ’86 è un pilastro dell’Atletico Madrid e della sua nazionale, oltre ad essere uno dei migliori difensori in circolazione negli ultimi anni. In passato è stato cercato dalla– Il difensore più tecnico di questa top 10 è sicuramente David Luiz, uno dei migliori centrali con la palla fra i piedi e a calciare le punizioni., esponendosi sempre a suo favore nelle interviste: probabile quindi che si apra l’ipotesi di rinnovo di contratto per lui., anche a causa del il momento no del suo Manchester United. E’ nei Red Devils dal 2010 e non ha un buonissimo rapporto con Mourinho: un suo rinnovo è improbabile.. Il francese era stato pagato tanto dal Manchester City, oltre 30 milioni di euro, ma non ha mai convinto. E’ stato molto vicino all’Inter la scorsa stagione.. Passato come meteora a Napoli, dove ha collezionato solo 7 presenze nel 2011, ha trovato la sua consacrazione nel "Sottomarino giallo".– Disi è parlato molto nelle ultime ore, soprattutto in chiave. Il trentatreenne difensore inglese del ’85 sta trovando sempre meno spazio nel Chelsea di Sarri e non rinnoverà il suo contratto in scadenza.. Difficile che il difensore belga lasci i Citizens, più probabile un rinnovo.– Chiudiamo la top 10 con Thomas Vermaelen, difensore in netta parabola discendente.(ben 7 dal 2017/2018 fino ad oggi): in questa stagione infatti ha giocato solamente 5 partite.