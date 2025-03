Da Allegri a Fabregas, passando per Conte: Milan, chi è l'allenatore giusto per il futuro?

Una stagione di rinascita, dove cominciano a sbocciare i primi fiori e si gettano i primi semi per la grande mole di lavoro che dovrà essere effettuato durante l’estate.– dove è in lotta per un posto per disputare almeno una delle prossime competizioni europee –Sul taccuino della dirigenza e dell’amministratore delegatosono vari gli ordini del giorni cerchiati in rosso:quelche possa coordinarsi al meglio con il direttore tecnico Geoffrey Moncada e con il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic,

In questo senso,(che ha un contratto sino al 2026, con all’interno però una clausola di svincolo a favore del Milan attivabile entro giugno). Pur essendo entrato nella storia del club milanese (vincendo la Supercoppa Italiana alla sua seconda partita da allenatore rossonero) ed essendo ancora in corsa per la conquista della Coppa Italia – potendo portare così a quota 2 il numero di trofei vinti in stagione -,Conceicao pagherà a caro prezzo una condotta extra campo non irreprensibile – leggasi caso portavoce – oltre alla beffa dell’eliminazione in Champions League e a un cammino in campionato che ha sta portando al risultato sperato del 4° posto.

E così,Sono vari i profili che sono stati sondati dal gruppo di lavoro rossonero –, una scelta che può risultare decisiva sulle percentuali delle varie candidature -:. Ed è qui che si inserisce il quesito che ci poniamo:

Proviamo ad andare in ordine di possibilità di arrivo a Milanello. Escludendo, in questi momento, profili sì sondati, ma non presi fortemente in considerazione come Vincenzo Italiano (ora al Bologna), Igor Tudor e Maurizio Sarri (quest’ultimi liberi da ogni società),L’attuale allenatore del Marsiglia – giunto in Francia nell’estate 2024 – sta guidando la formazione transalpina a una qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Seppur distante 16 punti dalla vetta occupata dal PSG, l’attuale secondo posto è un risultato ottimo per l’Olympique che manca alla fase finale della massima competizione europea dal 2021. Ma perché De Zerbi è un profilo gradito al Milan? Innanzitutto è una questione di filosofia:con la massiccia inclinazione al possesso palla, la ri-aggressione immediata, la costruzione dal basso e l'utilizzo sapiente degli spazzi per attaccare sia in ampiezza che in profondità.

Al di là delle dichiarazioni di parte della dirigenza del Como (società di cui lo spagnolo è non solo tecnico, ma anche azionista), è chiaro come l’ex giocatore di Arsenal e Barcellona sia finito nel mirino dei rossoneri per la panchina del futuro.in questa sua seconda parte di carriera nel calcio che conta. Fabregas ha reso Como una piazza nel quale imporsi, riconoscersi, nel quale progettare un futuro ben definito. Tutto grazie a uno stile di gioco divertente quanto efficace, in un mix di giovani gioielli di assoluto talento e giocatori di buona esperienza., dunque,, anche se per la ripartenza della prossima stagione potrebbe trattarsi di una vera scommessa su cui puntare.

E ora cambiamo diametralmente versante del campo di gioco. Da due tecnici ‘giochisti’ – passateci il termine – a due allenatori sì diversi, ma che basano la loro filosofia su uno e un unico obiettivo: il risultato. Partiamo da lui:Il generale, il comandante, il sergente di ferro che pretende sudore, lacrime e sangue dai propri giocatori, ma che poi li porta a vivere una dimensione mai vista in carriera.– magari anche fuori da ogni altra competizione che non siano campionato e coppa –: Scudetto con la Juventus, Scudetto con l’Inter, Premier con il Chelsea e ora è stato capace di riportare il Napoli (dov’è legato da un contratto triennale) a essere lì in alto, in piena lotta con i nerazzurri di Milano e di Bergamo per trionfare nella corrente stagione di Serie A. Non serve approfondire il motivo per il quale al Milan interessa, una figura tutta di un pezzo capace di fagocitare le attenzioni di tutto l’ambiente su di sé, pur di salvaguardare i propri ragazzi e permetterli, con disciplina, dedizione e impegno, di crescere sino a giungere a livelli mai raggiunti.. E, con ogni probabilità, è un po’ ciò che i vertici rossoneri si aspettano nella prossima annata.

Dulcis in fundo, il candidato in pole position:. L’allenatore livornese è un altro profilo che sta ritrovando sempre maggiori riscontri in seno alla dirigenza e alla proprietà del club di Via Aldo Rossi.che sta aspettando l’offerta giusta per rimettersi in gioco – dopo aver definitivamente archiviato la parentesi alla Juventus -,, vista la precedente pluriennale esperienza in rossonero, culminata con la vittoria dello Scudetto nel 2011.. D’altronde stiamo parlando di un tecnico che ha fatto due finali di Champions League. Ma Allegri sta scalando posizioni per il Milan, in quanto, che sentono la necessità, quasi l’esigenza di rivoluzionare nuovamente l’assetto tecnico della squadra per tornare allo status quo che da sempre corrisponde al mondo Milan. É un club che ha bisogno di rivitalizzarsi, di rinascere delle sue ceneri, di tornare ai fasti e all’armonia creatasi sotto la gestione di Stefano Pioli. E tra scommesse, profili che interessano e leader indiscussi,, allo stato attuale dei fatti,Sarà la scelta che davvero effettuerà il Milan? Sarà, nel caso, la decisione corretta? Al campo, come sempre, la risposta.

