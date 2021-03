Buonasera, come sapete i Maneskin sono impegnati a #Sanremo2021.

ancora protagonisti a Sanremo 2021: dopo l'ipotesi di plagio per il loro brano 'Zitti e buoni' simile a 'F.D.T.' di Anthony Laszlo del 2015, accuse poi respinte dal perito musicale, ieri sera la band in gara al Festival si è scatenata su Twitter.. Dal presentatore ("Quei palloncini a forma di spettatore possono essere utili: chi riesce a farli esplodere durante l’esibizione vince Sanremo. Amadeus presto fai modificare il regolamento") a Fiorello ("vai un po’ a elencare i nomi delle dita dei piedi"). Ma mica finisce qui, se la prendono anhe con gli autori ("Quindi ieri sera parlavano di culo, stasera si salutano con il culo. Domani?") e persino con Laura Pausini ("A babbo di Laura Pausini: ma restituisci i premi a tua figlia e comprati dei soprammobili come tutte le persone normali”).- Qualcuno ha pensato fossero impazziti, altri hanno ipotizzato a un attacco hacker: ma, che sempre dal loro profilo ha twittato: "Buonasera, come sapete i Maneskin sono impegnati a Sanremo2021., come da tradizione rock. Su, al lavoro”.