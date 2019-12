Cambiano gli allenatori, ma non la situazione di Faouzi Ghoulam: l'algerino resta un caso a Napoli. L'ultima partita del terzino classe '91 risale ormai al 6 ottobre contro il Torino, da lì due panchine con Verona e Spal. Poi, l'oblio. Nuovi tormenti muscolari per l'ex Saint-Etienne, allenatosi sporadicamente in gruppo con i compagni senza mai entrare nella lista dei convocati di Ancelotti: troppi infatti i dubbi sulla reale tenuta fisica di Ghoulam, lasciato in disparte. Anche da Gattuso, che non lo ha chiamato per la prima uscita contro il Parma nonostante il mancino si fosse allenato regolarmente in gruppo con i compagni. Un vero e proprio caso che Rino dovrà gestire nelle prossime settimane e nel frattempo blocca anche il mercato in entrata degli azzurri.



SENZA META - Nonostante il contratto in scadenza nel 2022 infatti, dal Napoli filtra la chiara volontà di separarsi da Ghoulam. Anche a gennaio, uno scenario confermato dai movimenti di Giuntoli alla ricerca di nuovi rinforzi per la corsia mancina (dai sogni costosi Grimaldo e Castagne a obiettivi meno onerosi dal punto di vista economico come Ricardo Rodriguez del Milan). La latitanza dai campi di gioco tuttavia ha un effetto inevitabile sul mercato, non ci sono al momento piste particolarmente calde per l'algerino, non ci sono club che abbiano manifestato la volontà di provare a rilanciarlo dopo il lungo periodi di luci (poche) e ombre (tante). E, di conseguenza, la sua mancata uscita blocca potenziali ingressi nel reparto, sia per questioni numeriche che per questioni economiche, con il budget di gennaio che sarà dirottato prevalentemente verso il centrocampo e l'acquisto di un regista per Gattuso. E allora la palla torna a 'Ringhio Star', come lo ha ribattezzato De Laurentiis: spetta a lui, ora, gestire il caso Ghoulam.



@Albri_Fede90