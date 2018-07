C'erano sogni da raggiungere nel corso della stagione: chi inseguiva la promozione in Serie A, chi cercava di acciuffare una disperata salvezza e chi voleva semplicemente mettersi in mostra per una chance tra i grandi. E alla fine sono rimasti solo gli ultimi. Bari e Cesena salutano la Serie B, dopo una A solamente sfiorata e una retrocessione sul campo, con i giocatori che invece, ora, da svincolati, hanno la possibilità di ripartire da altre piazze, più solide e più importanti.



QUELLI DEL BARI - I calciatori del Bari, allenati lo scorso anno da Fabio Grosso, stanno piano piano trovando nuove avventure da affrontare: Karamoko Cissé ha raggiunto il suo vecchio allenatore in quel di Verona, e presto potrà farlo anche Liam Henderson, centrocampista scozzese che piaceva anche al Parma e che nelle ultime ore è finito anche nel mirino di Fiorentina e Sampdoria. Tra i pezzi più pregiati dello scorso mercato di gennaio c'era Djavan Anderson, terzino destro di origine giamaicana: ora Udinese e Bologna lo seguono con insistenza. Galano, simbolo del club pugliese nell'ultima stagione, è un nuovo giocatore del Parma, Nené è tra Padova e Pescara, con gli abruzzesi che seguono anche Stefano Gori, portiere rientrato dal prestito piacentino. Massimiliano Busellato, 28enne centrocampista, piace allo Spezia, Jacopo Petriccione al Lecce, Giovanni Di Noia al Palermo, mentre il portiere Alessandro Micai all'Huesca.

I "CESENATI" - Daniele Cacia e Romano Perticone, attaccante e difensore del Cesena nell'ultima stagione, si stanno allenando a Coverciano con i giocatori senza contratto. Tra gli altri, quelli che hanno più mercato sono Tomasz Kupisz, finito sui taccuini del Carpi, Gennaro Scognamiglio, che piace al Pescara, Nicola Dalmonte al Palermo e al Benevento e Gabriele Moncini, verso la Spal con prestito in B allo Spezia. Andrea Fulignati, portiere, ha trovato la sua Serie A a Empoli mentre Karim Laribi, capitano e trascinatore dell'ultima stagione, ha sposato il progetto ambizioso del Verona. Addio incubi e incertezze, tutti sono pronti ad abbracciare nuove sfide per sognare.



