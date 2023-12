Ci sono squadre che conquistano un posto speciale nella memoria collettiva e sicuramente l'diè una di queste.- quando subentrò all'esonerato Marcel Keizer -, caratterizzati da successi importanti in patria (tre campionati, sospesa l'edizione 2019/20 per la pandemia Covid, e due Coppe d'Olanda) e: il secondo posto nel girone alle spalle del Bayern Monaco, l'eliminazione delagli ottavi seguito dal trionfo sulladi, il gol di Lucas Moura allo scadere a far gioire gli Spurs e fermare la cavalcata degli olandesi.- Una sconfitta che non ha intaccato il valore del lavoro fatto in precedenza e che ha dato invece slancio per i trionfi nelle tre stagioni seguenti. Per la gioia dell'Ajax, che in quei quattro anni e mezzo ha dato ulteriore risalto alla propria rinomata academy e le scoperte dello scouting,. Qualcuno ha rispettato e superato le aspettative, comeconsacratosi a Barcellona, altri cercano ancora di raggiungere il picco, che dopo il passaggio dalla Juventus al Bayern Monaco ha avuto alti e bassi dovuti anche agli infortuni, oche non ha trovato la definitiva esplosione in Baviera e anche a Liverpool fatica ad imporsi. Altri hanno avuto una buona parabola come, dopo i fasti del Chelsea ora impegnato in una nuova avventura al- C'è poi chi ha bisogno di trovare o ritrovare certezze. Prendiamo ad esempio, diventatoeliminato dalle competizioni europee. I tifosi dei Red Devils lo hanno già bollato come un flop, complici gli(che lo aveva ingaggiato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con i Lancieri), ma proprio in nerazzurro il camerunese ha dimostrato di avere qualità importanti.la scorsa stagione e la sconfitta contro il City a Istanbul non cancella una stagione di primissimo livello da parte di Onana, che a Manchester paga anche la mancanza di solidità di chi sta davanti a lui e dovrebbe limitare i pericoli. E la mancanza di un giocatore come, un altro gioiello dell'Ajax di Ten Hag che il tecnico ha voluto fortemente con sé in Premier, al punto da investire. Senza successo al momento, complici anche gli sfortunati infortuni che l'argentino ha rimediato dal suo arrivo in Inghilterra, la frattura al metatarso della scorsa stagione e l'infortunio al piede che quest'anno lo blocca da settembre.@Albri_Fede90