Se ametti per la prima volta piede su un campo di, mentre arealizzi il tuo primo gol tra i grandi e poco più tardi diventi il più giovane di sempre ad aver segnato una doppietta, vuol dire che. Così si è presentatonel calcio che conta, nella sua prima stagione in A con il, club che lo ha visto crescere e maturare calcisticamente parlando. Nel gennaio del 2017, ilha sborsato ben 31 milioni complessivi per battere la concorrenza dellae assicurarsi le sue prestazioni, ma questi due anni vissuti nel Principato non sono stati propriamente rosei per il classe 2001. Ad inizio 2018 la pubalgia, poi l'inguine prima e la coscia poi lo hanno tenuto fuori dal campo praticamente per tutta la sua avventura francese. Fino ad oggi, infatti, ha totalizzato appena 6 apparizioni con i monegaschi.– Il rammarico di aver lasciato andare all'estero un talento così puro, seppur "maledetto" dalla sorte che non ha risparmiato il suo fisico, ha spinto diversi club di Serie A scrivere il suo nome sui propri taccuini. Uno di questi è il, che durante la scorsa estate aveva avuto contatti con il suo entourage, ma alla fine i rossoneri hanno optato per. Discorso simile per la, che pure aveva pensato al nativo di Genova. A gennaio un sondaggio lo ha fatto il, ma alla corte diè sbarcato. Oggi, però, l'interesse dei Felsinei sembra essersi riacceso: la situazione è complicata e non si sbloccherà prima di un mese, ma la "linea verde" che stanno tracciando gli emiliani, assieme alle ambizioni europee, potrebbe riaprire la porta al giovane attaccante,. Al momento i francesi si oppongono, visto l'importante investimento che hanno ultimato per portarlo tra le mura del Principato due anni fa.