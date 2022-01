Scorri la nostra gallery per vedere tutti i giocatori passati dalla Fiorentina alla Juventus.

Da Firenze a Torino sponda bianconera,. Il prossimo passaggio didallaallaha rilanciato i malumori della piazza toscana, che si prepara a vedere un altro dei propri gioielli abbracciare la causa degli eterni 'nemici'. Il serbo sarà solo l'ultimo di un elenco già lungo, tra addii contestati e altri meno sofferti, su Calciomercato.com ripercorriamo la storia dei trasferimenti dalla Viola alla Vecchia Signora.I primi in ordine di tempo in questo speciale elenco bisogna cercarli negli anni '30: il centrocampistanel 1935 non lasciò il segno a Torino, così come il portieree il centravantitrasferitisi un anno più tardi. In epoca più moderna, ebbe una storia ben diversa il difensore: uno scudetto e una Coppa Grasshoppers con la Fiorentina, nel 1959 il passaggio alla Juve e altri due scudetti in bacheca, con altrettanti trionfi in Coppa Italia.