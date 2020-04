”. La Scalese si salvò – era la stagione 2014/2015 –, però il presidente decise comunque di non iscriversi al campionato e molto sembrava finito lì. Invece le ragazze mi dissero:”., consigliere federale, responsabile della scuola di Coverciano e, soprattutto, tecnico con lunghissima militanza in Serie A (Perugia, Sampdoria, Cagliari, Bologna, Parma, Torino, Reggina).. Anzi, ha portato il Pontedera in testa alla classifica dell'Interregionale (la terza serie dopo la A e la B) con l'intenzione di rimanerci fino alla fine, distante otto giornate. “. Si gioca per la benzina che si consuma per venire il campo. Noi, per dire la verità, in Serie B ci saremmo dovuti andare già dall'anno scorso, ma non potevamo permetterci la squadra Primavera, che per chi gioca in B è obbligatoria. Ci sarebbe costata come la prima squadra. Così rinunciammo e al posto nostro salì il Perugia”.Quest'anno, però, questo rischio non si corre proprio. “No, non andrebbe allo stesso modo. Qui vicino c'è l'Empoli che gioca in Serie A, abbiamo buoni rapporti e qualche giocatrice per fare la Primavera ce la darebbero. Insomma noi ci proviamo, anche se la Torres, seconda a quattro punti di distanza, è più forte di noi. Non a caso sono sempre state in testa, hanno rallentato solo da qualche turno. Tra l'altro dobbiamo ancora giocare in casa loro”.”. E loro? “Mi seguono in tutto, ma quello che tirano fuori a livello di passione mi coinvolge totalmente”.(“Mi garba, è un'operazione che facevo anche con i maschi), Priscilla Del Prete ha giocato moltissimo in Serie A ed è un po' la stella del gruppo (“anche se io in allenamento la sevizio, lei e un altro paio, perché le faccio giocare a due tocchi”), qualcuna in A potrebbe andarci o tornarci (“almeno due anche perché hanno 25/26 anni”). “Siamo una cooperativa, tutte sanno fare tutto, una dice: segno. Non basta più nel calcio moderno”.. Le ragazze si sono divertite molto”.Sei d'accordo che per allenare le donne servono doti speciali? “Mah, tutti mi dicevano che è un ambiente particolare, che gestire il gruppo è più difficile.”.Le ragazze hanno un vantaggio ad avere per allenatore il capo dei docenti di Coverciano. “Non so se sia un vantaggio, ma certo loro sono contente che io provi le esercitazioni insegnate agli allievi allenatori. Ogni tanto dico: questo non lo fa nessuno. E magari perdiamo qualcosa nel tempo di apprendimento, però le ragazze mi restituiscono tanta applicazione”.Finirà il vostro campionato? “Non si sa, ma speriamo. Magari arrivando anche ad estate inoltrata. Ma siamo dilettanti e deciderà il Dipartimento della nostra Lega”.