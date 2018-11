In una situazione di vera emergenza, senza tanti infortunati e privo anche di Gonzalo Higuain, per cui oggi sono state confermate le due giornate di squalifica, ilsi prepara ad affrontare un, tra Serie A ed Europa League. Un periodo che, a cui servirebbe almeno un rinforzo per reparto.Mentre Zlatan Ibrahimovic continua a mandare segnali da Los Angeles,e, in particolare, da un club in cui il Milan ha già pescato la scorsa estate: il. Sea prendere il volo che dalla capitale inglese lo portò a Milano, a gennaio può toccare a due suoi ex compagni:. A fine anno è previsto un contatto tra i due club per parlare del futuro dell'ex Monaco, durante il quale il discorso può essere allargato anche agli altri due calciatori.Come anticipato da Calciomercato.com, la dirigenza milanista ha avviato i, il cui contratto coi blues è in scadenza il prossimo giugno. Per quanto riguarda Christensen, si tratta invece di un'sul difensore danese, che non ha disputato nemmeno un minuto in questa edizione della Premier League e un prestito può essere l'occasione giusta per non fargli "perdere" un anno di carriera. L'ultima parola spetterà all'allenatore italiano: se darà il suo via libera, il Milan proverà a fare spese nuovamente a Stamford Bridge.