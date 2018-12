"Strunz". "Lavoro 24 ore al giorno, c...o". "Malakia". Trapattoni, Malesani, Gattuso. Conferenze cult, con migliaia e migliaia di visualizzazioni su YouTube nell'era in cui le views contano, a volte, più dei risultati. Da ieri c'è un nuovo protagonista sul tubo: Silvio Baldini. No, il calcio nel sedere a Di Carlo non c'entra niente: l'allenatore della Carrarese spettacolo che domina in Serie C e fa numeri da Champions, con la coppia Tavano-Caccavallo che segna più di quella composta da Neymar-Mbappé, si è sfogato, attaccando la giunta comunale.



NELLA TOP 10 - "Io sono un pazzo!", con la Carrarese che rischia di emigrare a Pisa per le partite interne. Una conferenza da vedere, con un Baldini che alza la voce e si sfoga. Perché gli hanno toccato il calcio, la sua, e la nostra, passione. Partendo dall'accento toscano dell'ex Catania, la classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 sfoghi degli allenatori: da Spalletti in un post partita in Russia a Gattuso nella vicina Grecia, da Malesani a Genoa al maestro il Trap, il papà delle conferenze show.



