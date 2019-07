La Fiorentina sta per mettere a segno, finalmente, il primo vero colpo dell’era Commisso, tralasciando il ritorno in viola di Pietro Terracciano, a costo zero dall’Empoli. I viola hanno il si totale di Kevin Prince Boateng, e anche l’accordo con il Sassuolo per il duttile ghanese, che incarna quello che serve per far partire il nuovo ciclo sportivo viola. Il ragazzo ha qualità indiscusse, messe in mostra in tutta la sua carriera, un carisma capace di trascinare i giovani talenti viola, e la fame del giocatore pronto a rilanciarsi.



BARCELLONA - Il giocatore ha una grandissima esperienza internazionale, giocando in Italia, Spagna, Germania ed Inghilterra, disputando anche competizioni europee e vinto trofei importanti, come la Serie A con il Milan, una Coppa di lega inglese e la Coppa di Germania con il piccolo Eintracht di Francoforte. L’ultimo trofeo alzato dal Prince è stata la Liga di Spagna, vinta con il Barcellona, che l’anno scorso ha scelto proprio lui come rinforzo nella sessione di mercato invernale. La qualità del ragazzo non è in dubbio, così come la fame e la voglia di fare bene, che sempre lo hanno contraddistinto.



TRASFERIMENTO- Il giocatore ha sposato subito il progetto Fiorentina, vista anche la volontà di non lasciare l'Italia, nonostante le richieste dell' Eintracht di Francoforte, che sperava in un ritorno. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il giocatore è pronto a firmare un contratto biennale, al momento senza opzione per il terzo anno, con il Sassuolo che incasserà un milione dalla cessione. Lo stipendio del giocatore in viola, invece, si assesterà su una cifra intorno al milione di euro. Il ragazzo è pronto ad inserirsi nello scacchiere tattico di Montella, mettendo a disposizione una grande duttilità e l'esperienza giusta per far maturare i giovani viola.