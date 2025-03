Da Barella-Tonali allo spirito di squadra: Italia, 'non ti disunire'

Redazione Calciomercato

O meglio: non lo è in quell'ottica di, di; di quel concetto con cui ancora tanti faticano a comprendere o accettare il significato:Certo, resta la storia. Le classiche. L'che si vende sempre molto bene. Ma i valori complessivi sono chiari. Così come chiare sono le due qualificazioni fallite agli ultimi Mondiali; e l'ultimo scontro diretto giocato in questa competizione la cui data è, ancora, incredibilmente,Dalla Coppa del Mondo alzata proprio in casa dei tedeschi glinon hanno mai più giocato uno scontro dentro/fuori ai Mondiali. E qualcosa, in quasi 20 anni di calcio, vorrà dire.

La premessa è dunque necessaria per, per non fare del disfattismo dopo questoSpalletti, a caldo, alla Rai, ha ragione: "Andremo a Dortmund per". Come in fondo, questa Italia, ha fatto anche questa sera.Si sono vistenella serata di San Siro. In un primo tempo in cui i tedeschi ci hanno palleggiato a lungo in faccia ma in cui. Dal goal diall'opportunità di. Tonali appunto. E. Queste in particolare le note più positive, quelle diabilità tecniche per giocarsela alla pari con tante se non con tutte. Germania compresa, squadra come al solito fisicamente imponente e tecnicamente abile; e questo al di là di assenze di gente come Florian

Un'Italia che ha saputo anche, a volerla dire tutta. Nella fase calda della ripresa, quando dopo il gol del pareggio della Germania,ha sparato sul portiere una bella costruzione corale. Ennesima dimostrazione che gli Azzurri in partita ci sono stati e che forse,Ma quest'ultimo - il cinismo e la qualità sotto porta - resta una questione ormai atavica. Un problema in fondo nato proprio quella notte di Berlino, quando l'ultima grande generazione di attaccanti italiani ha coronato il suo (nostro) sogno ed è andata via-via appendendo le scarpette al chiodo, lasciando spazio agli ultimi e incostanti sprazzi - raramente espressi - di talento: Antonioe Mario. Da lì in poi, là davanti, il buio.

Non è un caso che il capocannoniere del campionato oggi sia un'invenzione di Roberto Mancini - cui va detto grazie - e che il generoso Moiseche gli ha preso il posto questa sera abbia giocato, appunto, un matchsenza però spiccare in cinismo. Insomma, niente di nuovo all'orizzonte, se non provare aperché in fondo, appunto, in questain cui vive oggi il nostro pallone, così male la Nazionale di Spalletti non è andata.Il tecnico, da par suo, ha rimesso in piediNell'accezione più positiva del termine. Una nazionale in grado di saper anche soffrire senza andare nel panico. Perché in fondo il dominante palleggio palla a terra della Germania ha avuto la meglio con quel paradosso che solo il pallone a volte sa regalare:Di cui uno - tanto per cambiare in ottica Italia - daFannoMa anche in questo caso ci sentiamo di sposare lo Spalletti-pensiero, che nel post-partita dribbla la questione con un laconico "bisogna andare oltre sennò si entra nella psicosi". Insomma, davvero, per quanto il risultato sia stato negativo nel punteggio,. E se non sarà il girone con, allora ce la giocheremo conPerché quello - e non questa semi-inutile Nations League - resta l'obiettivo: tornare ai maledetti Mondiali. E questa Nazionale ha le qualità per farlo. Parafrasando Sorrentino: "Non ti disunire, Italia".