Da Baroni a De Rossi, passando per Farioli. La Fiorentina corre ai ripari per il post Palladino

. Così è stata accolta in casala notizia delle dimissioni di Raffaele Palladino . Soprattutto perché arrivata a poche ore dalla conferenza congiunta di tutta la dirigenza viola che aveva sancito una realtà evidentemente smentita dai fatti: quella della totale convergenza.Ed è inevitabile che ultime ore siano particolarmente concitate al Viola Park in cui, per la cronaca, Raffaele Palladino non è presente da ieri. C'è ancora un certo alone di mistero sulle motivazioni che avrebbero spinto il tecnico a prendere una decisione così drastica ma non è da escludere chedopo una stagione che ha visto tornare la Fiorentina a far segnare 65 punti in campionato, il miglior risultato della gestione Commisso. Ma al di là delle scelte, adesso la Fiorentina (salvo clamorosi riavvicinamenti)

La rosa dei nomi è ampia e la dirigenza gigliata è già al lavoro per capire fattibilità e spazi di manovra.. Al momento è ipotizzabile che Daniele Pradè opti per un profilo a lui gradito. Il pensiero va immediatamente a, che la viola aveva già cercato cinque anni fa. Occhio però anche al nome difiorentino, profilo particolarmente stimato dal direttore sportivo gigliato. Così come intrigano i nomi di, con quest'ultimo che ha scritto pagine importantissime di storia alla guida della primavera della Fiorentina. Non è poi da escludere che la Fiorentina decida di battere una pista più "esotica" come quella che porta adimissionario dall'Ajax e a cui non dispiacerebbe un'avventura a due passi dalla sua casa a Montecatini. Quel che è certo è che la dirigenza dovrà trovare a breve una soluzione, con la rosa dei nomi già piuttosto ampia, ma che potrebbe allargarsi ulteriormente.