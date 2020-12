Quello che si chiude non è stato un decennio qualunque per il, sono stati i dieci anni probabilmente più delicati per l'era moderna del Diavolo:. Tre titoli e due cambi di proprietà, con una ricostruzione verso i fasti del passato che sembrava diventata una mission impossibile. E che ora invece torna nei pensieri dei tifosi rossoneri.- Tifosi che negli occhi hanno ancora il 2011,L'arrivo di grandi colpi comeagli ordini di Allegri,seguito in estate dalla Supercoppa italiana vinta contro l'Inter. Il canto del cigno, prima di cedere il passo alladi Conte e dell'ex Pirlo tra passi falsi e polemiche (chi non ricorda il gol dia San Siro?) e salutare una generazione che ha scritto la storia al Milan:, Seedorf e con loro, ceduti poi anche. Via tutta la colonna portante della squadra. Sembrava l'inizio di una rivoluzione, con un lungo elenco di allenatori alternatisi in panchina:fino a. Ma la rivoluzione effettiva non è mai stata operata fino in fondo, portando a un terzo posto come massimo risultato in campionato e alla- Pochi mesi più tardi infatti,. Dopo la trattativa non conclusa con Bee Taechaubol, il cambio di proprietà diventa realtà:e David Han Li. Un nuovo inizio, cona guidare un mercato di colpi ad effetto e, subentrato a Montella, a dirigere la squadra. Un'illusione durata poco più di un anno, perché nel luglio del 2018 arriva il nuovo ribaltone che sconvolge il mondo rossonero: il fondo americanosubentra all'inadempiente Li Yonghong e diventa proprietario del club.nuovo presidente, poie l'estate seguentee il grande ritorno di: una nuova rivoluzione.- Con una differenza, un progetto definito: abbattere i costi, cambiare la politica sul mercato del club puntando su una linea verde. Partendo da difficoltà, come l'esclusione dall'Europa League al termine del 2018/19 per questioni legate al Fair Play Finanziario, e da altre svolte come la separazione da Leonardo prima e Boban poi. E ancora in panchina, con quelscelto al posto di Gattuso per dare gioco ed esonerato dopo la vittoria sul Genoa, con quattro sconfitte all'attivo nelle prime sette giornate.: l'arrivo diin panchina, il sonoro 5-0 a Bergamo in casa dell'Atalanta, l'arrivo di Simone il ritorno diper la sua seconda vita in rossonero. Da lì una crescita costante prima del lockdown, al termine del quale il Milan diventa una vera e propria corazzata:, il 4 luglio arriva contro la Lazio l'attesa vittoria contro una squadra occupante una posizione di classifica migliore, seguita dal 4-2 in rimonta sulla Juve. Solo alcuni numeri ed episodi che raccontano di un nuovo Milan, che non vuole più fermarsi.. Lo ha fatto dal punto di vista tecnico confermando nel finale del 2019/20 Pioli quando tutto sembrava ormai fatto per l'arrivo di, lo ha fatto in estate quando ha convinto il 39enne Ibrahimovic a restare con Kjaer per fare da guide esperte a un gruppo giovane, arricchito dall'innesto diper proseguire sulla politica degli investimenti green. Scelte che hanno permesso di superare i preliminari di Europa League e poi accedere ai sedicesimi da primi del girone, di vincere un derby con l'Inter quattro anni dopo l'ultima volta, di restare imbattuti per altre 14 giornate e di concludere il 2020 al primo posto grazie al successo all'ultimo respiro con la Lazio. L'entusiasmo al Milan è alle stelle, la parola scudetto torna ad essere mormorata negli ambienti rossoneri ma(l'ultima volta nel 2013/14). E sono pronti alle prossime mosse per farlo: dal campo, con Pioli chiamato a continuare la gestione dell'emergenza infortuni e a tenere al top della forma l'intero gruppo; al mercato, con la dirigenza al lavoro per dare i ritocchi necessari a continuare a correre (un difensore e un centrocampista su tutti) e per arrivare al rinnovo di pezzi da novanta comee a soli 21 anni consacratosi come uno dei migliori portieri in circolazione. Missioni pronte, perché a dieci anni dall'ultimo scudetto e dopo aver vissuto una rivoluzione epocale, il nuovo corso rossonero ha una consapevolezza:@Albri_Fede90