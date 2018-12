Nella Liga spagnola 2018-19, giunta quasi al giro di boa, c’è un giocatore che sta letteralmente vivendo una seconda giovinezza e il suo nome corrisponde a quello di, attaccante uruguaiano in forza alche grazie ai suoi gol veleggia a soli tre punti dalla zona Europa League.Stuani è il classico calciatore che si fa notare poco, ma sa essere fondamentale nei momenti importanti e che in Spagna è riuscito ad esplodere e a togliersi la nomea di essere solo la riserva dinell’Uruguay (con la Celeste solo 5 gol in 44 presenze). Cresciuto in patria nelle giovanili del, dopo una stagione in prestito al, fece ritorno alla case madre per sostituire Edinson Cavani, dopo di che decise di lasciare il suo paese per tentare l’esperienza nel campionato italiano approdando alla. Da qui la scelta di andare in Spagna che lo vide protagonista prima con l’in Segunda Division con 22 gol, poi nella Liga con una stagione al, una ale tre con l’con 52 marcature complessive, prima di tentare l’avventura inglese neldurata due campionati dove l’ultimo si è concluso con le retrocessione in Championship.La sua consacrazione definitiva si è avuta subito dopo l’esperienza d’Oltremanica con il club catalano delnell’estate 2017, che dopo la promozione in Liga ha deciso di puntare su di lui per il reparto offensivo, facendogli firmare un contratto triennale. Scelta questa che ha portato i suoi frutti, perché ai biancorossi serviva un attaccante che giocasse in profondità , bravo nel gioco aereo e che si sacrificasse per i compagni con coperture e rientri e lui ha fatto capire fin dal primo giorno di essere l’ideale per questo tipo di gioco.(quinto marcatore della Liga) che hanno fruttato al suo club un insperato decimo posto con ben 51 punti all’attivo, conNonostante la sua grande stagione con il Girona,passato per lo più in panchina e dove nell’unico match schierato da titolare, nei quarti di finale contro la Francia poi diventata Campione del Mondo, non ha mai inciso finendo per essere sostituito a mezz’ora dalla fine dal suo collega di reparto Maximiliano Gomez.Nonostante ciò il numero 7 dei biancorossi non si è perso d’animo e anche in questa prima parte di stagione si sta confermando come uno degli attaccanti principi della Liga,. A fine settembre è riuscito nell’impresa di segnare una doppietta in sei minuti al Barcellona al Camp Nou che dato un incredibile pareggio alla sua squadra e che gli è valso un record di cui andare fiero:. Ma oltre alla marcatura doppia contro Messi, in questo campionato Stuani ne ha messe a segno altre tre dove Celta, Eibar ed Espanyol sono state le sue vittime.Altra particolarità da sottolineare che in questi primi 18 mesi di Girona il numero 7 quando ha segnato, ed è successo 24 volte su 46 con 32 reti all’attivo, la sua squadra ha ottenuto 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte e che solo 6 delle 19 vittorie dei biancorossi sono arrivate senza la partecipazione sotto forma dei suoi gol.Di questo grande exploit è sicuramente contento il presidente della piccola squadra catalana, sperando che il momento d’oro continui fino a fine stagione e magari regalando ai tifosi una storica promozione all’Europa League che avrebbe dell’incredibile, per un club che solo due stagioni fa giocava in Segunda Division.