Il nuovo direttore sportivo del Torino, Vagnati è frenato sul mercato. Perché la squadra granata non ha ancora centrato l'obiettivo della salvezza. Non avendo certezze sulla categoria della prossima stagione, rallentano le operazioni da imbastire. Basti pensare a giocatori come il milanista Bonaventura, centrocampista in scadenza di contratto e non corteggiato solo dai granata. O a Fares e Strefezza della Spal, per la fascia difensiva sinistra e quella offensiva destra. O al terzino destro Vojvoda dello Standard Liegi, che in Europa ha mercato. Solo un Toro sicuramente in A anche nella prossima stagione può affrontare questo genere di trattative con buone carte da giocare in faccia ai club concorrenti. Sempre secondo Tuttosport, diventa scomoda anche la posizione di Longo: andando avanti così, pure in caso di salvezza il contratto non gli verrebbe rinnovato.