Nel calcio ci vuole tanta Costanza: simpatico il siparietto in sala stampa oggi fra il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli e il ds viola Daniele Pradè. Nel giorno del rinnovo ufficiale il dirigente ha infatti svelato un episodio divertente che riguarda il centrocampista: “Gli ho detto che se avesse continuato a lavorare così bene, gli avrei dato il permesso di scrivere a mia nipote Costanza su Instagram, è molto carina". Castrovilli non si è fatto pregare e ha realmente messo qualche like, tanto che anche la ragazza ha riportato la battuta dello zio Daniele sul social network. Il profilo di Costanza è comunque ricco di perle, dallo scatto con Borriello alle foto in costume, in forma strepitosa. Vedere per credere: