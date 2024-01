Da Brassier a Djalò e Dragusin: è il mercato dei difensori

Federico Albrizio

Gennaio è il mese dei colpi ad effetto, attaccanti e centrocampisti che possono dare l'ultima spinta verso i grandi obiettivi nazionali e nelle coppe. Il 2024 però racconta un'altra storia, racconta che i pezzi più pregiati sono altri: i difensori centrali sono la merce più ricercata di questo mercato invernale. Dalla Serie A alla Premier, dalla Bundesliga a Liga e Ligue 1, le big e sono alla spasmodica ricerca di stopper per rimpolpare reparti devastati dagli infortuni (chiedere al Milan) o risultati non all'altezza delle aspettative per rendimento.



PRIMI COLPI - Sono passati pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, ma c'è chi si è già portato avanti piazzando i primi colpi. Huijsen e Hien, unitamente al ritorno di Gabbia in rossonero, hanno aperto le danze nel nostro campionato, Lucas Beraldo al PSG è l'affare economicamente più rilevante fino a questo momento. Ma la sessione si preannuncia movimentata ed è pronta a regalare altre operazioni di rilievo: nella nostra GALLERY tutte le situazioni concluse e quelle da tenere d'occhio nei prossimi giorni.



