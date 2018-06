Oggi, il potere dei soldi ha finito con il condizionare le carriere di tantissimi campioni, che, pur di provare nuove esperienze (e valute), si spostano da una parte all’altra dell’oceano, rinunciando agli ultimi anni di carriera con la maglia della propria squadra del cuore per contratti più che generosi.Tuttavia,Giocatori che hanno fatto rinunce e sacrifici per continuare a indossare la maglia della squadra che ha sempre creduto in loro. Ecco chi sono.13 STAGIONI CON LA JUVENTUS E 471 PARTITE GIOCATE13 STAGIONI CON IL REAL MADRID E 557 PARTITE GIOCATE14 STAGIONI CON L’EINTRACHT FRANCOFORTE E 378 PARTITE GIOCATE14 STAGIONI CON IL CRYSTAL PALACE E 400 PARTITE GIOCATE14 STAGIONI CON IL BARCELLONA E 631 PARTITE GIOCATE15 STAGIONI CON IL LAS PALMAS E 334 PARTITE GIOCATE14 STAGIONI CON IL SAINT-ETIENNE E 404 PARTITE GIOCATE15 STAGIONI CON LA REAL SOCIEDAD E 529 PARTITE GIOCATE15,5 STAGIONI CON IL MONTPELLIER E 189 PARTITE GIOCATE15,5 STAGIONI CON LO SWANSEA E 437 PARTITE GIOCATE15,5 STAGIONI CON LA ROMA E 588 PARTITE GIOCATE16 STAGIONI CON IL BORUSSIA DORTMUND E 452 PARTITE GIOCATE16 STAGIONI CON IL BARCELLONA E 669 PARTITE GIOCATE16,5 STAGIONI CON IL CHIEVO E 520 PARTITE GIOCATE17 STAGIONI CON LA JUVENTUS E 651 PARTITE GIOCATESe anche voi volete dimostrarci la fedeltà a Calciatori Brutti, iscrivetevi ai nostri Giochi del Calcio di Strada. Se riuscite a fare schifo in tutte le discipline vi prendiamo a sberle dietro le orecchie.