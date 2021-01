. una sgambata nella vittoria sulin campionato, 45 minuti dall'inizio nella sfida bis ai granata, più sofferta ma ugualmente vinta, anche se ai rigori, e lunedì sera ilin difficoltà,che gli riporta alla mente dolci ricordi: sì, perché più o meno un anno fa (era l'11 gennaio), allalo svedese segnò il suo primo gol della sua seconda avventura milanista. Nientesulle spalle, ma il: diagonale mortifero col sinistro, su assist di, e braccia allargate per accogliere i compagni.. Passo costante, quello di, che dovrà essere subito decisivo, vista l'assenza di Ante, ancora positivo, e Rafael, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Torino in campionato. Insomma, come un anno fa tutto è sulle spalle di Ibrahimovic: a inizio 2020 rispose presente, il Milan spero si possa ripetere anche in questo 2021.2021 data di scadenza del suo contratto: 30 giugno, come Gianluigi. E, come Gigio, ha inil suo agente: i n settimana può esserci già un nuovo faccia a faccia tra l'agente dei due e la dirigenza rossonera, per parlare del futuro del classe '99. ma anche per capire quello che sarà il destino di Ibrahimovic. Si è sempre detto che se ne parlerà verso la fine del campionato, ma un punto verrà fatto, per iniziare a comprendere quelle che sono le sensazioni dello svedese sul suo futuro.. Futuro e presente che si intrecciano, insomma, un anno dopo il suo ritorno. Un anno dopo l'Ibra bis, coi suoi compagni aggrappati alla sua classe. Un anno dopo il suo gol a Cagliari, che ha fatto rialzare la testa al popolo rossonero.