E' Moises Caicedo il giocatore più pagato della storia della Premier League. Il centrocampista ecuadoriano diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Liverpool, che ha scelto di pagare i 110 milioni di sterline chiesti dal Brighton per il suo cartellino. Un acquisto che, per spesa, supera quello di Enzo Fernandez, passato dal Benfica al Chelsea lo scorso gennaio per 106.8 milioni di sterline, e quello di Declan Rice, diventato poche settimane fa un nuovo giocatore dell'Arsenal per 105 milioni di sterline. Nella gallery la top 10 degli acquisti più costosi della storia della Premier League: sì, ci sono anche Romelu Lukaku e Paul Pogba.