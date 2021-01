Come ogni anno, la Uefa ha elencato i 50 migliori giovani che possono diventare protagonisti nel 2021. Talenti da seguire da vicino, monitorare la loro crescita e studiare le qualità aspettando la definitiva esplosione. Alcuni hanno già convinto tutti, altri sono in work in progress. Dalla Svezia al Belgio, dalla Repubblica Ceca alla Turchia: giocatori sparsi in ogni parte d'Europa e presenti nei migliori database degli scout con un asterisco lì vicino a segnalare che si faranno. E in Italia? Da Calafiori ad Hauge, giovanti pronti a diventare protagonisti in Serie A.



