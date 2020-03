. L’emergenza coronavirus ha stravolto il mondo, toccando anche quello di calcio, perfettamente organizzato con incastri ben definiti tra, pronto, a fine maggio, a chiudere i battenti per l’itinerante, il primo della storia. Così non sarà, sarà tutto da rifare e oggi, in conference call, da, Aleksander, presidente della, si confronterà con i capi delle federazioni europee, le relative leghe, l’, per ridisegnare quel che sarà della stagione 2019/20.Riprendere il campionato a maggio per terminarlo a luglio: laha espresso oggi la sua volontà. Ed è lo stesso pensiero di, che lo faranno presente a. Per finire a luglio, però, ci sono due problemi da affrontare: iSì, perché i termini degli accordi tra calciatori/allenatori e club sono datati 30 giugno (vediin scadenza, per fare due esempi), così come quelli dei giocatori in prestito. In Inghilterra, per chi è in scadenza, stanno pensando a dei contratti temporanei per poter terminare la stagione. Nodo importante da risolvere. E l’Europeo?In un primo momento si era pensato all’estate del 2021, posticipando così di un anno, ma si entra in un conflitto di interessi spigoloso con la Fifa, che nello stesso periodo ha in programma, già calendarizzata (),Quindi,, a capo della Fifa, sta spingendo per una soluzione ‘invernale’, con Euro2020 spostato di qualche mese, a, una sorta di prova generale in vista del, che si terrà, per l’appunto, alla fine dell’anno. Ma in questo caso, sono i club a non essere d’accordo, visto che anche il calendario della prossima stagione verrebbe così rivoluzionato.Come le federazioni e le leghe vogliono terminare i rispettivi campionati, così la Uefa vuole giocare tutte le partite delle proprie competizioni, Champions ed EL.per laper l’. Tutti i problemi sul tavolo, tanti i problemi da affrontare, tantissimi i nodi da sciogliere . Oggi, a Nyon. Con una conference call che deciderà l’immediato futuro del calcio europeo.