Le vie del calciomercato sono infinite. Negli ultimi anni spopola la formula del prestito con diritto di riscatto, tanto che la Uefa si è già messa al lavoro per cercare di porre un freno cambiando il regolamento del fair-play finanziario. La stagione si è conclusa e ora è arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti. In Italia c'è un menu lunghissimo, con 27 piatti.



Il più ricco è Douglas Costa: la Juventus si appresta a riscattarlo dal Bayern Monaco per 40 milioni di euro e non ha intenzione di rivenderlo, anche se si vocifera già dell'interesse del Manchester United, disposto a offrire il doppio.

Lo stesso club allenato da Mourinho e i bianconeri sono alla finestra per Cancelo, che l'Inter non può riscattare subito, ma non ha perso le speranze di riuscire a trattenerlo. Stesso discorso per Rafinha, più vicino alla permanenza in maglia nerazzurra.



L'Atalanta ha già riscattato per 5 milioni dal Benfica l'ex milanista Cristante, ora valutato 5 volte tanto e seguito da Inter, Juve e Roma. Il presidente Percassi vuole riscattare il portiere Gollini dall'Aston Villa per 3,5 milioni. A Bergamo è di ritorno ma solo di passaggio Sportiello, che non sarà riscattato dalla Fiorentina per 5,5 milioni ma resta sul mercato. I viola hanno preso per 10 milioni dal Betis l'argentino Pezzella, atteso dalla vetrina mondiale. Un altro difensore in ascesa è il camerunese N'Koulou del Torino, pescato dal Lione per 3,5 milioni.



Ci sono poi i calciatori di rientro dai prestiti. Per Bacca il Villarreal chiede al Milan uno sconto del 50% rispetto ai 15,5 milioni pattuiti la scorsa estate. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo c'è l'interesse di club turchi (Galatasaray e Trabzonspor) e cinesi: destinazioni per ora non gradite dall'attaccante colombiano, che preferisce rimanere in Spagna oppure tornare in rossonero.

Ballardini ha chiesto la conferma di Bertolacci al Genoa, che riscatterà dal Milan per 11 milioni Lapadula, sondato dalla Lazio.



Il Valencia ha già riscattato Kondogbia per 25 milioni dall'Inter, che ora si aspetta altrettanto dal Galatasaray per Nagatomo (3 milioni). Più incerto il futuro di Joao Mario, che rientrerà a Milano dopo il Mondiale. Il West Ham del nuovo allenatore Pellegrini tornerà alla carica e si parla anche del Manchester United di Mourinho, ma servono almeno 25 milioni per evitare minusvalenze ai nerazzurri. Dopo sei mesi in Russia allo Spartak Mosca, Maksimovic torna a Napoli: la palla passa ad Ancelotti.



In questo campionato di Serie A si sono messi in luce altri giocatori interessanti arrivati in prestito. Come il centrocampista brasiliano Sandro (ex Tottenham) tornato a buonissimi livelli al Benevento, ma di proprietà dell'Antalyaspor. Non a caso si sta scatenando un'asta per tenerlo in Italia: ieri il Cagliari ha incontrato il suo entourage per superare la concorrenza della Lazio. Il Benevento perderà anche Djuricic, in scadenza di contratto a giugno con la Sampdoria, data sulle tracce insieme al Nizza del centravanti Diabaté.



In casa Sampdoria è difficile il riscatto di Ferrari, soprattutto a 13 milioni (cifra pattuita col Sassuolo la scorsa estate): il presidente Ferrero è pronto a metterne sul piatto 8 per convincere Squinzi, che non fa sconti. I blucerchiati sono convinti, invece, dei 400mila per acquistare Belec dal Benevento, ma prima il portiere dovrà dare l'ok a fare da secondo a Viviano.

Il Sassuolo vorrebbe ottenere uno sconto dal Las Palmas per il riscatto di Lemos per 5 milioni. Gli spagnoli non ci sentono e in attesa della scelta del nuovo tecnico la trattativa è ferma (ma con la cessione di Acerbi se ne riparlerebbe). È tutta da decifrare, infine, il futuro di Falcinelli alla Fiorentina. Il dg viola Corvino può prorogare il prestito (con riscatto a 8 milioni) dal Sassuolo, ma è possibile che la punta faccia ritorno in Emilia. Da dove potrebbe poi ripartire verso altri lidi: non mancano per lui le offerte in arrivo anche dall’estero.



La Spal aveva diversi obblighi di riscatto legati alla salvezza. Mettendo insieme le conferme di Gomis (1,5 milioni), Kurtic (4,5), Paloschi (5) e Viviani (3,3 ora nel mirino della Fiorentina) si arriva sopra quota 14 milioni da spendere ancora prima di iniziare la campagna acquisti.

Il Chievo ha deciso di puntare su Stepinski: ieri è stato ufficializzato l'acquisto dal Nantes per 2,5 milioni.