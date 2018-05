Oggi, 31 maggio, scade il termine entro il quale l'Inter può esercitare il diritto di riscatto per Cancelo. Per via del fair-play finanziario, i nerazzurri non possono pagare subito 35 milioni di euro al Valencia e sperano di trattare nuovamente il terzino in un secondo momento. A meno che nel frattempo lo acquisti un altro club: è sempre vivo l'interesse da parte del Manchester United di Mourinho. Intanto il ds Ausilio è volato a Londra per offrire il rinnovo del contratto a Miranda, in ritiro col Brasile prima del Mondiale. Un altro difensore nerazzurro, Skriniar piace al Barcellona, ma viene considerato incedibile. Diverso il discorso per Icardi, che ha una clausola di rescissione da 110 milioni valida solo per l'estero entro il prossimo 15 luglio. L'Inter sacrificherà il proprio capitano per poi rinforzare il centrocampo? Oltre a Barella del Cagliari. Spalletti prenderebbe volentieri dalla Roma uno tra Nainggolan e Strootman. Alessandro De Felice e Cristian Giudici fanno il punto sul mercato dell'Inter.