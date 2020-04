Gli ultimi sono stati giorni di attesa, forse i più duri da tollerare; anche per i calciatori - che seppur sicuri della ripresa degli allenamenti individuali il 4 e quelli collettivi il 18 - non sanno ancora se e quando riprenderanno i campionati in cui militano con le proprie squadre. Risultano ancora inefficienti infatti, le proposte presentate dalla Figc al comitato tecnico scientifico, che non ha quindi ancora assunto una posizione decisiva.Nel frattempo, però, nessun giocatore si è perso d’animo e ha continuato i suoi allenamenti presso la propria abitazione, munito di tapis roulant e attrezzi da palestra vari, con la propria famiglia e rispettando le regole, alternando momenti di dura attività fisica a momenti di svago.Tra i video più divertenti non possiamo non citare quelli girati da, nerazzurro che simula l’arrivo in aeroporto con la sua compagna e suo figlio, intenti a ritirare i bagagli che scorrono in realtà sul tapis roulant; quello del numero 17 della Lazio, Immobile, che tra le mura di casa sua fa il bodyguard regolando gli ingressi della sua famiglia in discoteca, e quello di, che da buon napoletano canta una canzone in dialetto con suo figlio, invitando tutti a restare a casa.Sembra quindi che i calciatori non si stiano annoiando, e che anzi stiano invogliando insieme ad altri personaggi influenti, attraverso i social, il loro pubblico a scaricare e divertirsi attraverso Tik Tok;. Anche in questo caso i propri idoli li vedranno attraverso uno schermo, ma potrebbe bastare a far ben sperare che il ritorno alla normalità non sia poi così lontano.