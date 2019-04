SERIE B! SERIE B! SERIE B! RISULTATO FINALE #JuveStabiaVibonese 2-1

. E c'è oggi, giorno in cui la Juve Stabia ritorna in Serie B dopo 4 anni. C'è la firma di Adrianonella vittoria per 2-1 sulla. Apredal dischetto, chiude il centrocampista brasiliano con la sesta rete stagionale. E' festa a, è festa con il proprio beniamino.74 punti, 59 gol fatti (miglior attacco del Girone C della Serie C), 16 subiti (miglior difesa), ha vinto 21 volte, pareggiato 12 e perso in una sola occasione, contro il Catania il 17 marzo. Un ex come Caserta in panchina, gli espertiin difesa, un giovane capitano come, un bomber regolare come Paponi. La Juve Stabia torna in Serie B con 2 gare d'anticipo, ora può festeggiare davvero.