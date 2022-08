La tradizionale amichevole estiva a Villar Perosa, è utile a Max Allegri per i primi segnali in vista della prima sfida di campionato contro il Sassuolo, la prossima settimana. La sfida in famiglia è stata però anche occasione di un bel gesto in campo. A fine primo tempo, il capitano bianconero Leonardo Bonucci ha omaggiato la leggenda della Juventus Beppe Furino, regalandogli la maglia. Protagonista nella Juve degli anni Settanta, Furino era stato colpito da un ictus non molto tempo fa e sta continuando la riabilitazione.