Come si nota nella foto del profilo Instagram Scarso Nueve, a Kiev è stato esattamente come a Cardiff. Tutto uguale alla precedente coppa alzata dai Blancos di Zidane.e l’altra su quella di Carvajal.. Stessi undici in campo a un anno di distanza, stesse posizioni nella foto ufficiale. Uguali anche posizioni del corpo e appunto i gesti.E non è l'unico gesto scaramantico dei Blancos. Cristiano Ronaldo, Marcelo e Casemiro avevano già fatto un rituale prima del match.Dimenticatevi però Athos, Porthos e Aramis: nel 2018 sono Cristiano Ronaldo, Marcelo e Casemiro. Insieme, per la quarta trasferta europea consecutiva, a comporre un quadretto che ormai è diventato garanzia di vittoria e che ha fatto impazzire il web. Il Real Madrid ha vinto contro il Liverpool la 13ª Champions League della sua storia anche grazie alla scaramanzia. È successo per gli ottavi di finale di Champions, a Parigi, così come per i quarti, a Torino, e per la semifinale di Monaco di Baviera: CR7 al centro, alla sua destra Casemiro e alla sua sinistra Marcelo.