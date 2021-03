Il giorno dopo la clamorosa eliminazione della Juventus agli ottavi di Champions League contro il Porto, La Gazzetta dello Sport fa il punto su diversi big che potrebbero lasciare a fine stagione. Giorgio Chiellini sembra quello più deciso a dire basta, per via dei tanti acciacchi di questa stagione: dopo l'Europeo può arrivare il ritiro, ieri quindi è stata, molto probabilmente, la sua ultima notte in Champions (vissuta dalla panchina). Più incerto Gigi Buffon, che nonostante abbia 6 anni più del difensore ha meno problemi fisici e potrebbe andare avanti per inseguire la "coppa maledetta". Discorso diverso per Cristiano Ronaldo: "sarà stata l'ultima in Champions con la Juve anche per lui?", si chiede la Gazzetta.