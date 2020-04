Ha ragione il presidente Claudio Lotito quando sottolinea che, al momento dello stop del campionato per il coronavirus, la sua Lazio fosse la squadra più in forma non solo tra le prime tre, ma anche dell'intero schieramento.Intanto perché, nonostante la perentoria vittoria sull'Inter nell'ultima partita, disputata a porte chiuse, la squadra bianconera non brilla ancora per continuità. In secondo luogo perché questa interruzione ha permesso a Sarri di recuperare uomini fondamentali:Ora è vero che probabilmente la Juve faticherà (e non poco) a ricomporre il rapporto con Higuain (non vuole tornare dall'Argentina nonostante rischi sanzioni elevatissime), ma è altrettanto vero che poter contare su Khedira (ed eventualmente sul turco) è più importante che avere il centravanti.Ho già avuto modo di scrivere (se permettete prima che Sarri lo dicesse a qualche suo collega) che, oltre a Douglas Costa schierato con Dybala e Ronaldo, una soluzione offensiva potrebbe essere quella di Bernardeschi falso nove, come ha fatto, a volte, in nazionale con Mancini.che qualche gol l'ha fatto, ma non con la stessa puntualità di Khedira. Se alla Juve, a volte, è mancato l'effetto sorpresa e la palla è stata girata troppo lentamente da un centrocampista all'altro, è proprio perchè il tedesco non c'era.Demiral, invece, che quando si è infortunato stava seriamente insidiando il posto da titolare di De Ligt, può essere utile a blindare la difesa se si arriverà a giocare – come si spera, ma io ne dubito – fino agli inizi di agosto. E' vero che gli allenamenti collettivi non sono ancora cominciati, ma per il momento Demiral sta recuperando a livello individuale. Potrebbe essere l'uomo in più nel finale di un campionato particolarmente caldo perché estivo.Ovvio, conoscendo anche la professionalità del difensore, che abbia approfittato per mantenere o incrementare il tono muscolare. E' per tutte queste ragioni che gli osservatori più avvertiti hanno collocato di nuovo la Juve, già impreziosità da una rosa vastissima, al primo posto tra le tre squadre chiamate allo sprint scudetto. Il problema è la qualità del gioco contestuale alla preparazione che andrà svolta quasi da zero. In genere, se queste sono le condizioni, Sarri dà il meglio. Ovvero l'esatto contrario di quanto visto finora.