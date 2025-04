Da Chiesa a Comuzzo, perché il Milan ha deciso di comprare giocatori italiani

Nessuna rivoluzione, ma un deciso cambiamento rispetto al recente passato.Profili funzionali, che possano rinforzare e, se possibile, far fare il salto di qualità a una rosa già competitiva, che salvo sorprese nel 2025-26 avrà al timone un nuovo comandante. Indipendentemente da come andrà a finire la stagione, infatti, Sergio Conceicao farà la valigia, il nuovo direttore sportivo (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ) sceglierà un nuovo allenatore, che avrà il compito di riportare il Milan in alto, a lottare per lo Scudetto.

"Riportare il Milan dove merita di stare" è il Cardinale-pensiero, promosso e sponsorizzato anche da Ibrahimovic, per rialzarsi da una stagione sulle montagne russe, nella quale le delusioni hanno di gran lunga superato le gioie,Non solo per una questione di liste, per la Serie A ed eventualmente per l'Europa.. Un zoccolo duro di italiani che sa già cosa vuol dire lottare per vincere lo Scudetto, che possa trasmetterlo anche agli stranieri, che hanno bisogno di tempo per ambientarsi e prendere le misure con un calcio completamente nuovo ed esigente. Tutte qualità che aveva, per esempio, Sandro Tonali.

Il centrocampista di Spalletti è stato ceduto al Newcastle nel 2023 per fare cassa, per impostare un altro tipo di mercato,

Come riporta Calcio e Finanza se non vi sono dubbi del fatto che il Decreto Crescita ha favorito l’ingresso in Italia di molti calciatori stranieri, è pur vero che nell’ultima sessione di calciomercatoCome sottolineato dall’attuale Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli "Nella stagione 2024-25 la percentuale degli stranieri utilizzati è salita al 67,2% rispetto al 63,9% della precedente.; dall’altra parte è stata ridotta la capacità dei nostri club di offrire stipendi adeguati ai fuoriclasse stranieri".

Di fatto nelle ultime finestre di mercato non sono diminuiti gli arrivi dei calciatori stranieri, ma c'è stato un impoverimento tecnico ed economico per i club e per il settore nel suo complesso. Che non hanno bisogno di adattarsi, che sanno cosa vuol dire giocare in Serie A, con tutte le ambizioni e le pressioni del caso. Inter e Napoli lo stanno dimostrando, avere italiani in rosa fa la differenza. Non è un caso che il Milan ora stia valutando profili come Chiesa, Comuzzo o Ricci.