86 anni fa nasceva a Milano uno dei più celebri registi italiani. Da La Chiave a Così fan tutte, ma anche Paprika, Miranda, Capriccio... sono solo alcuni dei titoli dei film più famosi del Maestro dell'Eros: Tinto Brass. Una grossa pagina del cinema italiano e tante delle showgirl degli anni 80/90/2000 sono passate davanti alle sue telecamere e da questi indimenticabili cult del cinema.



Tinto Brass ha lanciato nel mondo del cinema ragazze del calibro di Stefania Sandrelli, Serena Grandi, Francesca Dellera, Deborah Caprioglio e Claudia Koll. Bellissime donne che, il regista non ha in realtà scelto e provinato da solo. Sempre presente ai provini c'era infatti l'attuale presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, che più volte ha svelato come, nel corso della sua carriera da cinematografo, abbia "dovuto" essere presente al celebre "test della monetina" che il regista sottoponeva alle ragazze. "Non bastava essere belle, dovevano suscitare emozioni" ha raccontato Ferrero. Ecco nella nostra gallery coloro che hanno passato il test e alcune delle scene più famose che hanno segnato la storia del nostro cinema. Auguri Tinto Brass!