L'estate della Roma è stata ricca di lavoro, in entrata (da Coric a Nzonzi, sono ben 12 le facce nuove a disposizione di Eusebio Di Francesco) come in uscita (Alisson e Nainggolan gli adii più dolorosi). Le ultime ore di trattative possono vedere ancora i giallorossi protagonisti, con Monchi che, non a caso, questa mattina ha raggiunto l'hotel Melia nel centro di Milano.



IL PIANO DELLE USCITE - Il sogno è portare nella capitale un altro esterno, quello che - nei piani del club - avrebbe dovuto essere Malcom prima del clamoroso dietrofront direzione Barcellona. Bailey piace tanto, ma il Bayer Leverkusen chiede 40 milioni di euro e quindi è possibile che da qui alle 20 Monchi si concentrerà solo sulle uscite. In primis uno tra Zaniolo e Coric, che possono andare in prestito per fare esperienza, ma anche e soprattutto Gonalons. L'arrivo di Nzonzi gli ha chiuso ulteriormente le porte della formazione titolare e il francese, che in un primo momento era convinto a rifiutare tutte le proposte, ora sta rivalutando la sua posizione. Il suo futuro può essere proprio nel club che ha lasciato Nzonzi, ovvero il Siviglia: i contatti tra gli andalusi e Monchi sono frequenti, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto. Dopo 12 acquisti, la Roma può chiudere vendendo.