. Congelate, al momento, le alternative, bloccate da quell'accordo di esclusiva tra la famiglia Zhang e il fondo di private equity fondato a Londra. Sullo sfondo, però,. Un progetto fondato dopo l'uscita di scena di Erick Thohir, proprietario ponte tra l'epoca Moratti e la gestione Suning.Il progetto, poi, si perse nel nulla. Ma oggi è pronto a tornare alla ribalta. Come riporta Repubblica, infatti,. La conferma arriva da, professore universitario ed ex presidente della Rai, che spiega: "Il tempo stringe e non abbiamo l’illusione di trovare soldi a sufficienza per rilevare il club., da Valentino Rossi all’architetto Stefano Boeri, da Roberto Vecchioni a Paolo Bonolis, fino a Fabio Fognini e Fiorello.. Ovviamente, saremmo felicissimi se con noi ci fossero Marco Tronchetti Provera e Massimo Moratti".E proprio dall'ex presidente arriva un assist importante: "Mi sembra un’operazione complicata ma romantica.". Dopo il cda, dunque, la cordata di tifosi presenterà il progetto alla dirigenza attuale, così da farsi trovare pronti al momento dell'eventuale passaggio di consegne.