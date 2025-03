Da Cunha simbolo del Como che sfida Inter, Juventus e Milan. Solo il Real Madrid è meglio di Fabregas

, francese di origini portoghesi, classe 2001, èAcquistato a gennaio del 2023, Da Cunha inizialmente firma un triennale con il club lariano, per poi rinnovare fino al 2029 e diventare undello scacchiere del Como."Wow., mi sento bene, sento che posso crescere tanto e mi piace il rapporto che abbiamo", commenta il diretto interessato, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. E, partita dopo partita. La fiducia sta crescendo, il gioco di Fabregas mi mette a mio agio". E infine, sui suoinel ruolo: ". Sa fare tutto: è veloce, ha grinta, segna".

, Frederic Guerra, a OK Calciomercato, in questi termini: "o qualche altra squadra che giochi la Champions League. Da Cunha a Como è felice e per questo abbiamo rinnovato, abbiamo un contratto lungo con una squadra con la quale ci troviamo bene. Vogliamo rimanere al Como almeno per un altro anno perché è una squadra ambiziosa"., un club con una proprietà ricchissima, che punta a salvarsi quest'anno, alla prima esperienza in Serie A, per poi. Ricordiamo ad esempio: "Secondo me noi e la Juventus siamo allo stesso livello di progetto, nel senso che entrambi vogliamo prendere giocatori giovani da far crescere e creare qualcosa di importante per il futuro". Oppure, ancora, il recente. Oppure ancora,: "Il goal di Da Cunha? Per me non è fuorigioco, fermano l’immagine quando piace a loro". Ecco, ancora Da Cunha…