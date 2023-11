15, 14, 14. No, non stiamo dando i numeri. O meglio, stiamo evidenziando un dato che certifica la qualità di tre progetti. 15 Frosinone, 14 Genoa, 14 Lecce, questo dice la Serie A dopo 12 giornate disputate, una situazione che pone le tre squadre a metà classifica, un limbo privato di accezioni negative se si considera che nessuna delle tre società (due delle quali neo promosse, ciociari e rossoblù) ambisce d'acchito a un posto in Europa, quanto più a una salvezza classifica. Non siamo che a un terzo di campionato, ma questo primo scorcio è servito per fare una prima valutazione sulla bontà del percorso intrapreso dai tre club in questione.



E non solo, ha avuto anche un altro effetto: mettere in vetrina i loro gioielli, sui quali si sono già posati gli occhi delle big. Italiane e non solo, perché anche all'estero si sono accorti del potenziale dei giocatori che stanno facendo le fortune di Di Francesco, Gilardino e D'Aversa. Ne abbiamo scelti nove, tre per ognuna delle squadre in esame, che tra gennaio e la prossima estate sono destinati a prendersi i titoli del mercato: nella nostra GALLERY trovate tutte le novità .