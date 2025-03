Da David a Boscagli: la top 5 dei giocatori "da Serie A" in scadenza a giugno

Le squadre del futuro si iniziano a costruire adesso e, anzi, per alcuni giocatori le mosse di dirigenti, agenti e procuratori sono già partite da tempo. si tratta di tutti quei calciatori il cui contratto èovvero al termine di questa stagione e che se, non rinnoveranno l'attuale accordo con i propri club entro la fine della stagione, saranno liberi di trasferirsi in un nuovo club ae, quindi, senza esborso economico per il costo del cartellino.Ci sono dirigenti che del "colpo a zero" hanno fatto un mantra. Lo è stato per Adrianoquando vestiva i panni di dirgente del Milan e, fino alla scorsa estate, lo è stato anche per Beppee Piero Ausilio che hanno portato all'Inter numerosi giocatori a parametro zero. Da sempre questa tipologia di trasferimenti diventa effettiva a partire dal 1 luglio, ovvero dall'inizio della nuova stagione sportiva, ma in questa stagione,che si svilupperà a cavallo fra le due annate,

La scelta di arrivare alla naturale scadenza è un'arma che sempre più i calciatori stanno scegliendo di percorrere. La motivazione è come sempre accade economica perchè da un lato permette ai giocatori di incassare fino all'ultimo euro degli accordi attualmente in essere e al tempo stesso di provare a trovare (non prevedendo esborsi per il cartellino) stipendi altrettanto vantaggiosi dal trasferimento successivo.Ne abbiamo scelti 5, che potremmo vedere in Serie A.