“Il report dei Bianconeri in Nazionale oggi non parte dalle Qualificazioni Mondiali, ma bensì dagli Europei Under 21. A Maribor l'Italia ha battuto 4-0 la Slovenia con Frabotta entrato a gara in corso, e con reti di Maggiore, Raspadori, Cutrone e Marchizza. Un poker che significa accesso alle Final 8 dell'Europeo di categoria.



Buona serata, ieri, e veniamo alle WCQ, anche per Ronaldo, in gol nel 3-1 del Portogallo contro il Lussemburgo in trasferta (le altre reti di Jota e Palhinha)



Vittoria per l'Olanda, che in trasferta strapazza 7-0 Gibilterra. Berghuis, de Jong , Depay (2), Wijnaldum, Malen e van de Beek nel tabellino, come sempre de Ligt al centro della difesa Orange.



Questa sera si conclude il percorso di questa prima fase di qualificazioni Mondiali: in campo l'Italia, la Spagna, la Francia e la Polonia; amichevole, invece, per la Svezia”.